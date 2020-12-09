Внучка Елизаветы II Зара Тиндалл станет мамой в третий раз

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл ждет третьего ребенка. Об этом сообщил супруг Зары Майк Тиндалл в своем подкасте, передает издание Daily Mail.

«У меня хорошая неделя, на прошлой неделе сделали ультразвук – третий Тиндалл в пути», — признался мужчина.

Зара Тиндалл является дочерью принцессы Анны, она — олимпийская медалистка в конном спорте. У Тиндаллов есть две дочери – шестилетняя Миа и двухлетняя Лена.

Ранее принцесса Евгения, еще одна внучка королевы, сообщила, что в 2021 году она ждет своего первенца.

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