Елизавета II получит вакцину от COVID-19 в порядке очереди

Королева Великобритании Елизавета II не будет вакцинироваться от коронавируса при особых условиях, она примет препарат в порядке очереди. Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на собственные источники.

«У 94-летней королевы и 99-летнего принца Филиппа при вакцинации не будет каких-то особых условий, они получат прививку в порядке очереди», — уточнило издание.

В правительстве Британии отметили, что в первую очередь вакцинироваться будут постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники, а также медики и соцработники.

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