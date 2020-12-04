Умер предпоследний пес Елизаветы II

Умер пес королевы Великобритании Елизаветы II — Вулкан, у монарха осталась всего одна собака. Об этом информирует газета Daily Mail.

Отмечается, что пес породы дорги умер несколько дней назад в Виндзорском замке. Причина его смерти не называется. Вулкан находился рядом с королевой с 2007 года. По данным газеты, члены королевской семьи очень расстроены уходом питомца.

У Елизаветы II осталась еще одна, последняя собака по кличке Кэнди. Она также породы дорги.

Ранее сообщалось, что у герцога и герцогини Кембриджских умер пес по имени Лупо.

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