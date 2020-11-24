Главный герольдмейстер РФ назвал глупостью присвоение в Британии титула «барона Сибири»

МИД России должен разобраться в том, на каком основании в титуле британского бизнесмена Евгения Лебедева используется топоним Сибирь. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сказал председатель Геральдического совета при президенте Георгий Вилинбахов.

Государственный герольдмейстер добавил, что считает полученный Лебедевым титул барона Хэмптонского и Сибирского глупостью.

«Мне неизвестно, был ли такой запрос и давали ли разрешение. Это очень странно, потому что Сибирь не является частью Великобритании. Трудно сказать, как должна процедура происходить, — подобных прецедентов раньше просто не было. Я думаю, наш МИД должен отреагировать. По крайней мере, направить официальный запрос к властям Великобритании: на каком основании в титуле используется названии территории России, если не было разрешений с соответствующей стороны. Не стану называть это проявлением неуважения, скорее просто глупость», — сказал Вилинбахов.

Ранее сообщалось, что Евгений Лебедев — сын экс-банкира Александра Лебедева — получил от королевы Елизаветы II титул барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.

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