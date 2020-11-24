Елизавета II запустила производство джина своей марки

Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина на основе растительных пряностей, выращенных на территории поместья Сандрингем на востоке Англии. Об этом сообщает Daily mail.

Напиток получил название Sundringham Celebration Gin.

Бутылка объемом 500 миллилитров продается по цене £50 ($66,6). Приобрести ее можно на сайте поместья с бесплатной доставкой по стране, а после снятия ограничительных мер из-за коронавируса джин также можно будет купить в сувенирной лавке рядом с дворцом.

Напиток крепостью 42°С содержит аромат мирта и хурмы, которые растут на территории усадьбы. На этикетке написано, что «джин обладает насыщенным вкусом с ярко выраженными тонами можжевельника и цитрусовым послевкусием».

Это уже третий джин, выпускаемый британским королевским домом. В июле монаршая семья начала продавать Buckingham Palace Gin, а в начале ноября принц Уэльский Чарльз представил джин Highgrove.

Запуская производство собственной алкогольной продукции, королевская семья стремится восполнить финансовые потери, понесенные из-за пандемии вследствие закрытия для посещения туристами резиденций Елизаветы II, пишет издание.

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