Times: домом Шерлока Холмса в Лондоне владеют дочь и внук Назарбаева

Владельцами здания, в котором жил главный герой рассказов Артура Конана Дойла сыщик Шерлок Холмс в Лондоне, являются дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига и ее сын Нурали Алиев. Об этом сообщает Times со ссылкой на юридическую корреспонденцию о структуре собственности.

Издание также отмечает, что помимо дома Шерлока Холмса родственникам Назарбаевых принадлежат еще несколько зданий, а также участок земли между домами 215 и 237 на Бейкер–стрит. По подсчетам специалистов, общая стоимость недвижимости семьи приравнивается к 140 млн фунтов стерлингов.

Как отмечается, до 2005 года Назарбаевой принадлежало 90% собственности на Бейкер-стрит, владельцем еще 10% был ее сын. Однако в записях земельного реестра говорится, что сейчас ею владеет компания Farmont Baker Street Limited.

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