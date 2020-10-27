Эмили Ратаковски объявила о беременности
Бернст Ю.
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Модель Эмили Ратаковски станет мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Ратаковски опубликовала несколько соответствующих фото и видео. Звезда стала героиней короткометражки режиссера Лены Данэм, где рассказала, как изменилось ее тело, и о том, что она чувствует, будучи беременной.
Модель также анонсировала новую обложку Vogue, на которой она предстала с округлившимся животом.
Отец ребенка — продюсер Себастьян Бир-Макклард.
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