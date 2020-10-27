Эмили Ратаковски объявила о беременности

Модель Эмили Ратаковски станет мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Ратаковски опубликовала несколько соответствующих фото и видео. Звезда стала героиней короткометражки режиссера Лены Данэм, где рассказала, как изменилось ее тело, и о том, что она чувствует, будучи беременной.

Модель также анонсировала новую обложку Vogue, на которой она предстала с округлившимся животом.

Отец ребенка — продюсер Себастьян Бир-Макклард.

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