Маргарита Симоньян заметила на Джилл Байден свое платье Dolce&Gabbana

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обнаружила, что супруга кандидата в президенты США Джо Байдена Джилл пришла на дебаты в Нэшвилле в четверг, 22 октября, в том же платье, в котором она брала большое интервью у Сергея Лаврова 14 октября. На это Маргарита Симоньян обратила внимание своих подписчиков в Twitter.

«Я могла бы и дальше нелепо отрицать наше вмешательство в американские выборы. Но после того, как Джилл Байден пришла на финальные дебаты в том же платье, в котором я брала интервью у Лаврова, это уже бессмысленно», — пошутила главред RT и приложила коллаж, доказывающий, что платья абсолютно идентичны.

Действительно, на финальные дебаты Джилл Байден пришла в миди-платье Dolce&Gabbana из смесового шелка с цветочным принтом — практически идентичное, отличающееся только вырезом (круглым, а не квадратным, как у супруги кандидата в президенты и главного редактора RT), можно приобрести в онлайн-магазине модного дома за €1300. В США к выбору наряда отнеслись крайне благосклонно — модные издания обратили внимание на то, что она надела и маску из той же ткани.

В платье Джилл Байден также усмотрели скрытый смысл. Издание Refinery29 отметило, что розовые розы, доминирующие в цветочном принте платья, символизируют «милосердие и элегантность». Также журналисты увидели в этом узоре обещание, что в случае победы Джо Байдена его супруга восстановит Розовый сад Белого дома, разбитый в 1962 году при Жаклин Кеннеди — в этом году он был реконструирован Меланьей Трамп, и результат работы возмутил американцев.