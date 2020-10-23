Южнокорейское СМИ сообщает о возможной казни супруги Ким Чен Ына

Южнокорейское СМИ обсуждает исчезновение супруги лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу. По версии Daily NK, женщина может быть серьезно больна или ее казнили.

Жена Ким Чен Ына не выходила в свет более девяти месяцев. Последний раз ее видели на публике 5 января, когда она пошла с мужем на новогоднее представление в театр в Пхеньяне. Журналисты связывают исчезновение 31-летней Ли Соль-Чжу с тем, что она может быть серьезно больна, либо казнена Ким Чен Ыном. Также существует еще одна версия, согласно которой, Ли Соль-Чжу отправилась ухаживать за пожилой тетей мужа Ким Ген Хи.

В 2020 году обсуждалось исчезновение и самого северокорейского лидера. Считалось, что он сильно болен или мог умереть. Однако позднее Ким Чен Ын стал участвовать в мероприятиях и развеял все слухи.

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