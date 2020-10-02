Fox News заплатил $4 млн помощнику подруги сына Трампа, чтобы тот молчал о домогательствах

Американский телеканал Fox News заплатил $4 млн помощнику экс-ведущей канала Кимберли Гилфойл, подруги сына президента США Дональда Трампа-младшего, чтобы тот молчал о сексуальных домогательствах девушки в свой адрес. Об этом сообщает CNN.

Известно, что Гилфойл внезапно ушла из Fox News в 2018 году, тогда о причинах ее ухода не говорилось. В настоящее время экс-ведущая является советницей американского лидера Дональда Трампа.

В 2018 году журнал HuffPost сообщил, что уход Гилфойл связан с сексуальными домогательствами. Тогда ее адвокат назвал подобные заявления безосновательными.

Издание рассказывало, что женщина часто требовала, чтобы ее помощник работал в ее квартире, она ходила перед ним без одежды и показывала ему откровенные фотографии мужчин, с которыми у нее была связь.

Гилфойл, в свою очередь, заявила в интервью The New Yorker, что никогда подобного себе не позволяла.

Fox News от комментариев отказался. Представители кампании Трампа также не дали комментариев.

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