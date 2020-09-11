ФСБ проводит проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева

Следственное управление ФСБ устроило проверку высказываний дизайнера и блогера Артемия Лебедева о черкесах и памятнике «Родина-мать зовет». Адвокат Владимир Слащев рассказал РИА «Новости», что заявление о возбуждении уголовного дела подал его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.

Заявитель выдвинул претензии насчет двух роликов Лебедева на YouTube-канале, которые были опубликованы 15 июля и 19 августа текущего года. Агирбов считает, что в первом ролике дизайнер негативно высказался о черкесах, а во втором — о памятнике «Родина-мать зовет».

«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы)», — сказал Слащев.

Ранее Лебедев заявил, что «Родина-мать» является уродским монументом.

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