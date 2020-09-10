В Италии умерла российская модель

В Италии на острове Сардиния погибла российская фотомодель Галина Федорова.

Об этом написала ее мать Татьяна в Instagram.

По ее словам, дочка умерла в результате несчастного случая. Большая волна накрыла и перевернула лодку, на которой плавала Федерова. Девушка выталась спастись, однако захлебнулась морской водой. Спасатели заметили пострадавшую слишком поздно и не смогли откачать ее.

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