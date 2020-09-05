Россиянин подал иск на $3 млн к Наоми Кэмпбелл

Российский бизнесмен, совладелец девелоперской компании Capital Group Владислав Доронин подал иск на $3 млн к супермодели Наоми Кэмпбелл. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на документы из суда.

Предприниматель утверждает, что Кэмпбелл отказывается возвращать ему деньги, которые он когда-то занял ей. Также Доронин заявляет, что супермодель не отдает его собственность, оцененную им в $3 млн.

Российский бизнесмен состоял в отношениях с Кэмпбелл с 2008 по 2013 год.

Издание направило запрос представителям супермодели об этой истории, однако ответа получено не было.

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