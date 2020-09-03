Меланию Трамп уличили в повторе нарушения Хиллари Клинтон

Первая леди США Мелания Трамп использовала личную электронную почту для обсуждения официальных дел Белого дома, сообщает CNN со ссылкой на бывшего старшего советника жены президента Стефани Уинстон Волкову.

Первая леди не является государственным служащим, законы, обязывающие сотрудников администрации использовать государственные аккаунты, на нее не распространяются, отмечается в материале.

При этом данные об использовании Меланией Трамп личной электронной почты появились сразу после того, как ее муж президент США Дональд Трамп раскритиковал своего экс-конкурента на пост главы государства Хиллари Клинтон за использование личного почтового сервера во время работы на посту госсекретаря.

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