Меланья Трамп рассказала о том, что может скрывать ее супруг

Первая леди США Меланья Трамп во время выступления на общенациональном съезде Республиканской партии во вторник, 25 августа рассказала, что ее супруг и действующий американский лидер Дональд Трамп никогда не скрывает свои настоящие мысли, потому что искренен и любит свою страну. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что американцы заслуживают от своего президента абсолютной честности.

«Нравится вам это или нет, но вы всегда можете знать, что он думает. И это потому, что он искренний человек, который любит свою страну и ее народ и хочет, чтобы она и дальше становилась лучше», — сказала Трамп, добавив, что ее муж — лучший выбор для Соединенных Штатов.

Первая леди выступала перед Белым домом в присутствии живой аудитории. В числе собравшихся был и сам глава государства.

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