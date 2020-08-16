Дочь Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила, что ее 29-летний сын Айсултан умер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время», — указывается в заявлении Дариги Назарбаевой.

Ранее сообщалось, что в Лондоне скончался внук Назарбаева Айсултан.

До этого стало известно, что молодой человек попросил у Великобритании политического убежища. Айсултан заявлял, что его семья оказывает на него давление.

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