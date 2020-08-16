СМИ: Меган Маркл может вернуться в кино
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Герцогиня Сассекская Меган Маркл может вернуться в кино, пишет издание The Daily Mirror.
Отмечается, что за первый фильм супруга принца Гарри получит $50 млн. Деньги пара может потратить на дом в Санта-Барбаре, взятый в ипотеку примерно за $9,5 млн.
Как пишет издание, многие режиссеры стремятся поработать с актрисой.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Осесть в Санта-Барбаре: Гарри и Меган стали соседями Опры Уинфри
— Принц Гарри и Меган Маркл подали иск о вторжении в частную жизнь их сына