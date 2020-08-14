Трамп прокомментировал госпитализацию младшего брата

Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию своего младшего брата Роберта Трампа в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Политик подтвердил болезнь своего родственника.

Глава Белого дома назвал своего брата «замечательным человеком» и отметил, что имеет с ним «отличные отношения» в течение долгого времени.

«Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго», — сказал Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Младшего брата Трампа госпитализировали в Нью-Йорке