Трамп прокомментировал госпитализацию младшего брата
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал госпитализацию своего младшего брата Роберта Трампа в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политик подтвердил болезнь своего родственника.
Глава Белого дома назвал своего брата «замечательным человеком» и отметил, что имеет с ним «отличные отношения» в течение долгого времени.
«Надеюсь, что он будет в порядке. Но сейчас ему приходится туго», — сказал Трамп.
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