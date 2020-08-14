Младшего брата Трампа госпитализировали в Нью-Йорке
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В Белом доме сообщили, что в пятницу, 14 августа, был госпитализирован в Нью-Йорке младший брат президента США Роберт Трамп, передает CNN.
Источник уточнил телеканалу, что Дональд Трамп уже знает о случившемся и собирается срочно навестить родственника.
«Могу подтвердить сообщение о том, что брат президента госпитализирован», — сказал CNN официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
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