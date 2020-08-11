К Ефремову подали иск о возмещении морального вреда на более чем 6 млн рублей

Старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова, Виталий Захаров, подал иск к актеру Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда на 6,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказалась копия искового заявления.

«Прошу признать Ефремова Михаила Олеговича гражданским ответчиком и взыскать с него в случае постановления в отношении него обвинительного приговора в счет компенсации моего морального вреда 6 млн 500 тыс. рублей», — говорится в заявлении.

Адвокат Сергей Аверцев, который подготовил данный иск, подтвердил агентству подлинность заявления.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Адвокат потерпевших по делу Ефремова: «Я не говорил, что будет обвинительный приговор»

— Адвокат сообщил, что у Ефремова резко ухудшилось здоровье

— Адвокат прокомментировал кадры первых минут после ДТП с Ефремовым