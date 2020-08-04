Украинскую топ-модель избили в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.

«На нас напала служба безопасности пляжа Момо», — написала девушка.

По ее словам, охранники на турецком курорте Чешме били ее и ее подруг по лицу, также сильно пострадали молодые люди.

«Мы дали полиции подробные отчеты», — добавила Кирилюк.

Что стало причиной конфликта, девушка не уточнила.

https://www.instagram.com/p/CDZjRYNhqGk/?utm_source=ig_web_copy_link