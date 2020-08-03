Экс-король Испании Хуан Карлос I покинет страну
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Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I посредством письма сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о решении покинуть страну, передает пресс-служба королевского двора.
В своем послании он заявил, что его решение было обдуманным. Хуан Карлос I отметил, что таким образом желает содействовать спокойному и ответственному правлению своего сына.
В свою очередь, Филипп VI одобрил данное решение и поблагодарил отца за такой шаг.
При этом страна, в которую отправится бывший король, не указывается.
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