Меланья Трамп хочет провести реновацию Розового сада перед Белым домом

Первая леди США Меланья Трамп сообщила о желании обновить Розовый сад перед Белым домом, сообщили в пресс-службе администрации.

У розария изменится внешний вид: сад будет напоминать оригинальный дизайн 1962 года, созданный Рейчел Меллон. Работы должны начаться этим летом и будут проходить при сотрудничестве двух ведущих американских фирм ландшафтного дизайна — Perry Guillot и Oehme, van Sweden & Associates.

«Восстановление этого исторического сада является долгожданным проектом, призванным улучшить одно из самых знаковых мест на территории Белого дома», — отметили в Белом доме.

Супруга президента США отметила, что сохранение истории и красоты Белого дома является свидетельством приверженности к американским идеалам.

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