Назван новый тренд на клички для собак у россиян

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев рассказал о новых трендах среди россиян на клички для собак. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что раньше питомцев часто называли именами персонажей из сериала «Игра престолов»: Джон Сноу, Санса, Арья.

«Сумасшедшая мода на сериал отразилась в «собачьем мире» ещё одной тенденцией – резко выросла мода на хаски, потому что они походят на лютоволков», — добавил Голубев.

По его словам, в последнее время россияне стал набирать популярность новый тренд: давать животным клички с отсылкой к сериалу «Ведьмак». В качестве примеров он привел клички Ведьмак, Весемир, Геральт, Койон и Ламберт.