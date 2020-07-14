Лиза Пескова рассказала, где планирует жить после окончания МГИМО

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета в интервью «Газете.Ru» рассказала, что еще не определилась со своим местом жительства после окончания МГИМО. Она также не исключила переезд во Францию или Турцию.

«Невозможно выбрать, когда у тебя половина жизни связана с Парижем, половина с Москвой, а какая-то часть вообще с Анкарой. Я даже не знаю, где мы будем покупать квартиру, в Париже или в Москве, потому что у нас с молодым человеком половина родственников там, половина здесь. Я планирую жить на две страны — Францию и Россию. Я стремлюсь к тому, чтобы ездить туда-сюда», — пояснила она.

По словам Елизаветы, она никогда не была привязана только к одному месту, поэтому сейчас у нее «просто нет дома».

«Ощущения дома, в отличие от моего молодого человека, которого очень важно понятие Родины, для меня не важны. Для меня дом — это семья, близкие люди, молодой человек. Это может быть абсолютно в любом городе, в любой стране, я хорошо адаптируюсь. То есть я — человек мира. Для меня нет понятия ни Родины, ни дома. Для меня дом — это люди, а не какое-то определенное место», — сказала девушка.

Полное интервью с Елизаветой Песковой о ее учебе в МГИМО, запуске собственного бизнеса, друзьях и планах на будущее – читайте на «Газете.Ru».