СМИ: cообщница педофила Эпштейна может дать показания против принца Эндрю

Сообщница и подруга скончавшегося финансиста Джеффри Эпштейна — британка Гилейн Максвелл, которая ранее была задержана в США по подозрению в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против принца Эндрю. Об этом пишет газета The Times.

Британский журналист Найджел Коуторн, написавший книгу о дружбе Эпштейна с принцем и Максвелл, рассказал изданию, что женщина может заключить сделку со следствием. Он заявил, что оказавшись под давлением, задержанная может подтвердить, что сын королевы Елизаветы II имел сексуальную связь с девушками, которых Эпштейн принуждал к занятию проституцией.

По словам Коуторна, прокуратура США может в худшем случае заочно предъявить принцу Эндрю обвинения и потребовать от Британии его экстрадиции. Он заявил, что в ином случае его могут привлечь в качестве свидетеля. Журналист отметил, что отказ или согласие принца Эндрю помогать следствию все равно поставит его в крайне неловкое положение.

Ранее стало известно, что Максвел уже предъявлены обвинения по нескольким пунктам. Речь идет о сговоре и склонению несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом, а также о сговоре и перевозке лиц, не достигших 18-летия для занятия незаконным сексом. Кроме того, женщине инкриминированы два случая лжесвидетельства. Максвел грозит до 35 лет тюрьмы.

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