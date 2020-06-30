СМИ показали непристойное фото жены Ким Чен Ына
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Глава КНДР Ким Чен Ын возмутился листовкам, засылаемым Южной Кореей через государственную границу, на которых его жена Ли Соль Чжу представлена в непристойном виде. В этих контрпропагандистских материалах сообщалось, что его супруга снималась в порнофильме, пишет Daily Mail.
Издание отмечает, что эти листовки и сподвигли северокорейского лидера отдать приказ взорвать межкорейский офис связи в Кэсоне.
Как рассказал ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора, в них была напечатана «нечистоплотная, оскорбительная пропаганда, направленная на супругу» Ким Чен Ына.
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