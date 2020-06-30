Косметолог рассказала, как приобрести красивый загар

Главный внештатный косметолог Московской области Наталия Махнева рассказала, что поможет приобрести золотистый оттенок кожи и закрепить уже существующий загар. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, при употреблении свежевыжатого морковного сока кожа приобретает золотистый оттенок.

При этом косметолог предупредила, что важно не переборщить с употреблением сока.

«Оптимальный вариант: стакан свежевыжатого морковного сока три раза в неделю в течение месяца. Потом необходимо сделать перерыв и через несколько недель снова повторить курс», — рассказала Махнева.

Она добавила, что морковный сок благоприятно воздействует на кожу лица – она становится более ухоженной, гладкой и приобретает золотистый оттенок.