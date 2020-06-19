Зеленского случайно «поженили» на Вере Брежневой

Популярная турецкая газета Hurriyet перепутала фотографию первой леди Украины Елены Зеленской и певицы Веры Брежневой. На развороте был размещен постер с президентом Украины Владимиром Зеленским из фильма «Восемь лучших свиданий».

В самой статье говорится о заражении коронавирусом супруги Зеленского. Однако в качестве иллюстрации был использован снимок, на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей роль его жены в кинокартине.

Стоит отметить, что материал появился на официальном сайте издания 17 июня. Однако позднее фотографию в электронной и печатной версии поменяли.

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