Эмма Уотсон стала членом совета директоров компании-владельца Gucci и YSL

Британская актриса Эмма Уотсон стала членом совета директоров компании Kering, которая является владельцем модных домов Yves Saint Laurent и Gucci. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме нее состав совета директоров также пополнили предприниматель Тиджан Тиам и руководитель компании Didi Chuxing Жан Лю.

«Их соответствующие знания и компетенция, а также разнообразие их опыта и перспектив станут бесценным дополнением к совету директоров Kering», — цитируются слова главы Kering Франсуа-Анри Пино на сайте.

Уотсон также станет руководить комитетом по вопросам устойчивости окружающей среды совета директоров.

Во владения компании также входят такие бренды, как Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и Boucheron.