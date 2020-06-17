Самолет Ким Чен Ына улетел из Пхеньяна

Спецсамолет лидера КНДР Ким Чен Ына совершил перелет из Пхеньяна на восточное побережье страны. Об этом сообщает Yonhap News.

Речь идет о реактивном самолете Ан-148, который Ким Чен Ын использует для коротких перелетов.

Кто именно находился на борту лайнера, пока неизвестно.

Отмечается, на восточном побережье КНДР, куда отправился самолет, находится город Синпхо, где, предположительно, завершается строительство новой подводной лодки с баллистическими ракетами на борту.

Ким Чен Ын уже неделю не появляется на публике на фоне обострения отношений КНДР с Южной Кореей, добавили в агентстве.

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