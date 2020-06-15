Королю Марокко сделали операцию на сердце
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Королю Марокко Мохаммеду VI в воскресенье, 14 июня, сделали успешную операцию на сердце. Об этом сообщает местное агентство MAP со ссылкой на заявление медиков.
По данным агентства, короля госпитализировали в больницу с нарушением сердечного ритма.
Как отмечают медики, эта операция, как и предыдущая, которая состоялась 26 февраля 2018 года в Париже, прошла успешно.
«Нормальный сердечный ритм был восстановлен», — указано в заявлении.
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