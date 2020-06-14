The New Yorker выпустил приуроченную к антирасистским протестам обложку

Издание The New Yorker опубликовало обложку еженедельника, которая была приурочена к антирасистским протестам по всему миру, а также произошедшему в Миннеаполисе убийству афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

Так, в центре обложки был изображен Джордж Флойд, а внутри его силуэта были помещены другие афроамериканские жертвы насилия, начиная с 1863 года.

Автором обложки стал художник Кадир Нельсон. Его работа получила название «Произнесите их имена».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США и других странах.

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