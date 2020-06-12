Жена Зеленского заразилась коронавирусом
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу офиса украинского лидера.
Она находится на амбулаторном лечении, рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что тесты Зеленского и детей отрицательные.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.