Супруг Елизаветы II отметил 99-й день рождения
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Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу исполнилось 99 лет, пишет The Daily Telegraph.
Отмечается, что принц Филип не смог провести день в кругу семьи из-за коронавируса.
С середины марта Елизавета II и принц Филип находятся на самоизоляции в загородной резиденции — Виндзорском замке под Лондоном. Чтобы уменьшить вероятность заражения, обслуживающий персонал не покидает замок.
По имеющимся сведениям, принц Филип лично просил всех находящихся рядом «ничего не устраивать» и пожелал лишь «простой обед» вместе с венценосной супругой.