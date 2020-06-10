Супруг Елизаветы II отметил 99-й день рождения

Супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филипу исполнилось 99 лет, пишет The Daily Telegraph.

Отмечается, что принц Филип не смог провести день в кругу семьи из-за коронавируса.

С середины марта Елизавета II и принц Филип находятся на самоизоляции в загородной резиденции — Виндзорском замке под Лондоном. Чтобы уменьшить вероятность заражения, обслуживающий персонал не покидает замок.

По имеющимся сведениям, принц Филип лично просил всех находящихся рядом «ничего не устраивать» и пожелал лишь «простой обед» вместе с венценосной супругой.