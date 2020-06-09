Пользователи Рунета стали больше общаться благодаря пандемии

Самоизоляция, введенная из-за пандемии коронавируса, сделала пользователей Рунета более общительными, сообщает портал vc.ru.

В статье указывается, что в феврале посещаемость сайтов с целью личного общения показывала отрицательный рост, однако уже в марте популярность сервисов для общения резко выросла.

С началом массового перехода на удаленный формат работы трафик сайтов для профессиональной коммуникации взлетел более чем на 400%. Ожидаемым рекордсменом по приросту аудитории среди всех категорий стал сайт Zoom. Его посещаемость выросла почти в 40 раз.

В мае активность пользователей заметно снизилась из-за ослабления карантинных ограничений, однако онлайн-общение оставалось по-прежнему популярным.

Ранее представители сервисов для знакомств рассказали, что пандемия изменила привычный формат общения пользователей, привив им любовь к долгим перепискам.