Автором обложки июньского Vogue Italia стал 6-летний ребенок
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Июньский выпуск итальянской версии журнала Vogue целиком посвящен детям. Об этом сообщается на странице издания в Instagram.
В нем размещено восемь рисунков детей в возрасте от двух до 10 лет.
На обложке можно будет увидеть рисунок шестилетнего Пьетро из Милана.
В журнале рассказали, что Пьетро любит поезда, внедорожники и все механическое. При этом он также обнаружил в себе любовь к рисованию «леди», как он их называет.
Данный номер Vogue Italia появится в газетных киосках 9 июня.
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