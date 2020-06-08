Автором обложки июньского Vogue Italia стал 6-летний ребенок

Июньский выпуск итальянской версии журнала Vogue целиком посвящен детям. Об этом сообщается на странице издания в Instagram.

В нем размещено восемь рисунков детей в возрасте от двух до 10 лет.

На обложке можно будет увидеть рисунок шестилетнего Пьетро из Милана.

В журнале рассказали, что Пьетро любит поезда, внедорожники и все механическое. При этом он также обнаружил в себе любовь к рисованию «леди», как он их называет.

Данный номер Vogue Italia появится в газетных киосках 9 июня.

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