Самоизоляция изменит подход женщин к макияжу

Самоизоляция, введенная из-за пандемии коронавируса, изменит поход женщин к нанесению макияжа. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал главный визажист Gucci Томас де Клайвер.

Он пояснил, что сейчас женщины получили возможность экспериментировать с оттенками и создавать новые образы.

«Наступил подходящий момент, чтобы снова начать наслаждаться нанесением макияжа, получать от этого удовольствие. Если вы работаете из дома, то можете не спешить и краситься за привычные пять минут. У вас появилась роскошная возможность потратить на себя чуть больше времени», — сказал визажист.

Собеседник издания добавил, что нанесение макияжа возвращает чувство внутренней уверенности.

«Выполнение наших повседневных утренних ритуалов, по-моему, может иметь очень успокаивающий эффект», — заключил он.

Ранее психологи заявили, что самоизоляция позволила многим людям найти время и возможность разобраться со своими внутренними проблемами. Полученные результаты останутся с ними даже тогда, когда волна заражений схлынет.