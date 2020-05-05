Принц Уильям позволил самолетам скорой помощи заправляться у своего дворца

Принц Уильям, герцог Кембриджский, разрешил британским самолетам скорой помощи совершать посадку для дозаправки на частной площадке Кенсингтонского дворца. Об этом пишет газета Evening Standard.

Отмечается, что эта мера позволит медикам сэкономить время. Теперь им не нужно будет добираться до ближайшей заправочной базы в Уотфорде, сообщает издание.

Газета отмечает, что данное решение поможет спасти больше жизней.

Ранее частная посадочная площадка дворца использовалось в основном для вертолетов членов королевской семьи.

Как известно, Кенсингтонский дворец является лондонской резиденции герцога и герцогини Кембриджских, которые в настоящее время находятся с детьми в изоляции в Норфолке.