Названо преимущество перехода фэшн-шоу в онлайн

У многих жителей отдаленных городов появилась возможность стать зрителями главных событий мировой фэшн-индустрии после того, как показы мод перевели в онлайн-форматы из-за пандемии COVID-19. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Национальной палаты моды Александр Шумский.

По его словам, российские специалисты получили опыт внедрения новых форматов во время проведения Недели моды в начале апреля. Изначально планировалось, что показы пройдут в пустом зале, а для зрителей будут организованы прямые трансляции. Однако от этой идеи организаторы шоу отказались в пользу нового формата – российские дизайнеры отсняли лукбуки или фэшн-видео и представили свои коллекции за два дня на онлайн-платформах.

«Многие видеопрезентации получились очень зрелищными, даже интереснее, чем трансляции стандартных подиумных показов», — сказал Шумский, комментируя повышенный интерес к шоу со стороны зрителей. По его словам, этот интерес во многом был связан с тем, что люди находятся дома в связи с режимом самоизоляции, при этом виртуально поучаствовать в показе получили возможность те люди, которые раньше этого сделать не могли.

«Никто не отменял элемент сопричастности: вы, например, живете в другом городе, но можете в режиме реального времени стать, пусть и виртуально, зрителем модного столичного шоу», — объяснил специалист.

Ранее стало известно, что Неделя моды в Лондоне в этом году также будет проводиться в онлайн-режиме. Зрителям представят цифровые шоурумы, интервью с участниками и подкасты с деятелями фэшн-индустрии.