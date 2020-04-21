33-летняя звезда Play Boy покончила с собой

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Бывшая звезда мужского журнала Play Boy Эшли Мэттингли совершила самоубийство, сообщает TMZ.

Тело девушки обнаружили полицейские в ее доме в Остине, штат Техас. Они пришли проверить состояние Мэттингли, после поступившего от ее друга сигнала, что звезда перестала выходить на связь.

Мэттингли было 33 года. Она страдала от алкогольной зависимости, но, по словам семьи, старалась наладить жизнь. Незадолго до смерти, девушка взяла щенка, чтобы скрасить одиночество в самоизоляции.

Как сообщает издание, Мэттингли оставила предсмертную записку, точная причина смерти пока не сообщалась.

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