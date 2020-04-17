Иванка Трамп отправилась отмечать Пасху в Нью-Джерси, несмотря на коронавирус

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Дочь президента США Дональда Трампа Иванка уехала из Вашингтона в штат Нью-Джерси на Пасху, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Уточняется, что Иванка отправилась праздновать Пасху в узком кругу семьи в их доме в городе Бедминстер.

По словам чиновника, в Бедминстере она работала удаленно и держала дистанцию с людьми.

«Ее путешествие не было деловой поездкой. Она решила провести отпуск наедине со своей семьей», — добавил он.

Также Пасху в Бедминстере отмечал и Дональд Трамп.

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