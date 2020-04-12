Госпитализированный Васильев рассказал о болезни и об условиях в Коммунарке

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Историк моды Александр Васильев, которого госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, рассказал в Instagram об истории течения болезни и условиях в больнице в Коммунарке.

По его словам, 5 апреля у него появился кашель и поднялась температура тела до 38°C. Тогда он начал усиленно лечиться «бабушкиными методами»: пил чай с лимоном и имбирем, настойку женьшеня и полоскал горло содой. Однако таких мер оказалось недостаточно. Позднее ему вызвала скорую медицинскую помощь телеведущая Елена Малышева. Васильеву измерили давление, взяли тест на коронавирус и госпитализировали, несмотря на то что он просил оставить его лечиться дома.

В настоящее время историк моды находится в больнице в Коммунарке. У него большая, чистая и светлая комната с красивым видом, а также пятиразовое питание, капельницы по утрам, анализы и таблетки весь день.

«В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких», — добавил Васильев.

Стоит отметить, что ведущий заболел после того, как ранее у его соведущей по программе «Модный приговор» на «Первом канале» Надежды Бабкиной выявили пневмонию. После этого Васильев находился дома в самоизоляции.

«Выберусь», — заключил такими словами свой пост ведущий.

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