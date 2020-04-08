Впервые итальянский Vogue вышел с пустой белоснежной обложкой
Обложка нового выпуска журнала Vogue Италия впервые оказалась пустой. Такое решение продиктовано многозначностью белого цвета и коронавирусом, рассказал главный редактор Эмануэле Фарнетти в Instagram.
Редакция не смогла выбрать другую обложку, пока в мире продолжают умирать люди после заражения инфекции, а врачи и медсестры ежедневно рискуют своими жизнями.
По словам Фарнетти, белый цвет прежде всего означает уважение, перерождение и свет после тьмы. Это также цвет униформы медиков. Он для тех, кто заполняет время и пространство идеями, мыслями, историями, музыкой и заботой о других.
«Белый — это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается», — добавил он.
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