Кайли Дженнер возглавила список самых молодых миллиардеров по версии Forbes

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Кайли Дженнер возглавила список самых молодых миллиардеров 2020 года по версии журнала Forbes.

Американская звезда к 21 году самостоятельно заработала состояние, которое оценивается в $1 млрд. Такую сумму Кайли принесла компания Kylie Cosmetics, основательницей которой она является.

В 2019 году девушка продала часть активов за $600 млн, однако сохранила за собой 49% бизнеса.

Как отмечает издание, бренд Kylie Cosmetics завоевал популярность, благодаря тому, что звезда и ее мать Крис Дженнер сами рекламировали товары компании.

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