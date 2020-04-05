Стало известно содержание послания Елизаветы II к нации

Королева Великобритании Елизавета II в рамках своего обращения к нации уделит внимание самодисциплине в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как передает СМИ, королева также уделит внимание финансовым трудностям, а также моральным страданиям, с которыми столкнулись британцы в «непростое время».

Елизавета II также поблагодарит работников Национальной службы здравоохранения, а также сотрудников других ключевых отраслей. Она укажет на важность каждого члена общества в ситуации пандемии.

Отмечается, что обращение королевы было записано заранее. Оно будет транслироваться в воскресенье, 5 апреля, по телевидению, радио и соцсетям в 20.00 по британскому времени (22.00 по мск).

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