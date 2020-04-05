СМИ: пропавшую без вести внучку Роберта Кеннеди признали мертвой

Поиски Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин — внучки бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, который является братом 35-го президента США Джона Кеннеди, прекращены, пишет USA Today.

Как было известно ранее, 40-летняя Мейв Кеннеди и ее восьмилетний сын Гидеон исчезли 3 апреля после того, как поплыли на каноэ по Чесапикскому заливу в штате Мэриленд. Позже их лодка была найдена в нескольких километрах от места, где их видели в последний раз.

Сообщается, что поиски проходили в течение 26 часов. Спасатели обследовали 3600 квадратных миль. В итоге береговая охрана США решила признать пропавших без вести погибшими и остановила поиски.