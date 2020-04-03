Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса
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Знаменитый итальянский дизайнер модной обуви Серджио России умер после заражения коронавирусом в возрасте 85 лет, сообщает итальянская газета CesenaToday.
Росси был доставлен в реанимацию несколько дней назад, его состояние стремительно ухудшалось. Незадолго до смерти его компания пожертвовала более 100 тысяч евро в одну из инфекционных больниц города Чезены в провинции Эмилия-Романья.
«Он создал бренд, который отличился во всем мире... Он был президентом компании в течение многих лет, дав толчок в обучении новых мастеров мира моды», — заявил мэр города в связи со смертью дизайнера.
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