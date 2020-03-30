Принц Чарльз вышел из самоизоляции после заражения COVID-19
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Принц Чарльз, у которого ранее был обнаружен коронавирус, вышел из самоизоляции, передает «Би-би-си».
После постановки диагноза 71-летний принц Чарльз провел в самоизоляции семь дней, согласно правительственным указаниям.
Посоветовавшись с доктором он решил выйти из самоизоляции.
Во дворце рассказали, что в настоящее время принц Уэльский чувствует себя хорошо.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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