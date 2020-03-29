Трамп: США не будут платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна не станет платить за безопасность членов королевской семьи Британии. Он предложил принцу Гарри и его супруге Меган Маркл самостоятельно платить за расходы на безопасность, когда они поселятся в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail.

Стоит отметит, что президент США решает, смогут ли члены королевской семьи иметь дипломатическую защиту в стране. По некоторым данным, герцог, герцогиня Сассексская, а также их ребенок Арчи на этой неделе перебрались через границу из Канады в США, чтобы начать свою новую жизнь в Лос-Анджелесе.

Трамп отметил, что является большим другом и поклонником британской королевы Елизаветы II, однако Соединенные Штаты не будут платить за принца Гарии и Меган Маркл. По словам источника, близкого Букингемскому дворцу, принц больше не будет классифицироваться как «человек с международной защитой», когда он завершит заключительную фазу «Мегксита» (пара официально прекратит выполнять королевские обязанности 1 апреля).

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